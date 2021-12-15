وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة “إعلان النوايا” مع العدو الصهيوني

نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب، تزامنا مع عقد المجلس جلسة لمناقشة “إعلان النوايا” مع العدو الصهيوني.

وجاءت الوقفة رفضا لـ”إعلان النوايا”، الذي وقعته الحكومة مع حكومة الإمارات وتل أبيب.

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع عقد مجلس النواب جلسة رقابية للنظر في اتفاق النوايا، وسط مطالبات لأعضاء المجلس بضرورة إبطال الاتفاقية، لما تشكله من خطورة بالغه على السيادة الأردنية،

وقد دعا المحتجون مجلس النواب إلى ضرورة إلغاء النوايا، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، على رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز، إضافة إلى اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”.

كما دعوا الحكومة للبحث عن بدائل لتأمين المياه دون الحاجة إلى اللجوء لدولة الاحتلال، مشددين على ضرورة البدء بمشاريع استراتيجية وطنية، تؤمن المياه سواء من خلال مشاريع محلية أو بالشراكة مع دول عربية مجاورة.

وكان قد وُقِّع في معرض إكسبو 2020 دبي إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي، للدخول في عمليَّة تفاوضيَّة للبحث في جدوى مشروع مشترَك للطَّاقة والمياه.

ردود النواب الرافضة لاتفاق النوايا

هذا وقد أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لاتفاق النوايا بين الأردن واسرائيل والإمارات.

وفيما يلي أبرز ما تحدث به النواب:

** النائب ضرار الحراسيس

وقال النائب ضرار الحراسيس، إن إعلان اتفاق النوايا مع اسرائيل، غير منطقي، مؤكدا أن الاحتلال لا يلتزم بأي عهد أو اتفاق.

وأضاف أن على الحكومة توفير مياه من تحلية مياه البحر الأحمر، عبر خليج العقبة.

** النائب علي الخلايلة

وقال النائب علي الخلايلة، إن هنالك صمت غير مبرر من قبل الحكومة على اتفاق النوايا في بداية توقيعه.

وأوضح أن الاتفاق يرهن قطاه المياه بيد الاحتلال.

** النائب محمد بني ياسين

وقال النائب محمد بني ياسين، إن الأردن يعاني من معضلة كبيرة في قطاع المياه، متسائلا عن خطط الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن الحكومة عليها إيجاد بدائل مائية لتوفير الاحتياجات للمواطنين والري وغيرها.

** النائب أحمد عشا

وقال النائب أحمد عشا، إن النواب يرفضون بشكل قاطع اتفاق النوايا مع اسرائيل، معتبراً أن ذلك تراجعا سياسياً يسجل للحكومة.

وبين أن اسرائيل لم تلتزم بمعاهدة السلام، ولن تلتزم بأي اتفاقات أخرى، سواء مياه أو غيرها.

وأكد أن الاحتلال يسعى لسن قوانين ضد الأردن، منها قانون التوطين.

وأشار إلى أن البدائل المائية عديدة لدى الحكومة، للخروج من التحدي المائي الكبير حالياً.

** النائب سليمان أبو يحيى

من ناحيته، قال النائب سليمان أبو يحيى، إن لا مشكلة لدى إسرائيل في الطاقة، فهي لديها غاز وبترول وطاقة نووية.

وشدد على أن الأصل أن يبحث مسؤولو الأردن عن حلول، مشيرا إلى إنشاء محطات طاقة نووية حتى وإن كلفت مليارات.

وبين أن الفاقد المائي بالأردن تتجاوز نسبته 90%، مؤكدا أن ترشيد النفقات سيساعد في حل المشاكل.

** النائب غازي الذنيبات

من ناحيته، قال النائب غازي الذنيبات، إن الاتفاقية ستمر بالنهاية كما مرت الاتفاقيات السابقة من قبلها.

ودعا إلى مناقشة الاتفاقية ومردودها على الأردن وأن نفهمها، مؤكدا أنه “ليس مع الاتفاقية لكن يجب مناقشتها بعقلانية”.

** النائب محمد المرايات

النائب محمد المرايات، اعتبر أن جعل الأمن المائي للمملكة في يد “العدو الصهيوني” أمر خطير.

وأوضح أن المشكلة الأساسية هي غياب الثقة بالحكومات، بقوله “الشعب لا يثق بالحكومة مطلقا ولا بقراراتها وهنالك فجوة كبيرة بينهما ولا يمكن حلها”.

** النائب أحمد الخلايلة

وأوضح النائب أحمد الخلايلة، أن جميع الاتفاقيات يجب أن تمر من مجلس النواب، ويجب تعديلها ضمن الدستور.

ولفت إلى أن الحكومة لم تلب أي شي من مشاريع الناقل الوطني.

وشدد الخلايلة على أن نواب مجلس الأمة يرفضون مثل هذه الاتفاقيات، ووجب على الحكومة مناقشة توقيع الاتفاقيات قبل عقدها.

** النائب زينب البدول

من ناحيتها، اكتفت النائب زينب البدول بإعلان رفضها القاطع لاتفاق النوايا الموقع مؤخرا بين الحكومة وإسرائيل والإمارات.

** النائب محمد السعودي

وقال النائب محمد السعودي، إن المعسكر اليميني الاسرائيلي يرفض منذ زمن تزويد الأردن بالمياه.

وبين مشروع الناقل الوطني يغني عن أي اتفاقيات مائية، ويلبي احتياجات المملكة المائية.

** النائب علي الطراونة

وقال النائب علي الطراونة، إن على الحكومة التعاون مع القوات المسلحة الاردنية، لتحديد المصادر المائية العميقة والاستفادة منها.

وأوضح أن على الحكومة انجاز مشروع الناقل الوطني السرعة الممكنة.

** النائب شادي فريج

وتساءل النائب شادي فريج، عن الخطط الحكومية البديلة لتوفير مصادر مائية خلال الاعوام المقبلة.

وعزا تساؤله، بأن مشروع الطاقة مقابل المياه، ومشروع الناقل الوطني بحاجة إلى نحو 6 أعوام حتى تنجز، وبالتالي “نحن بحاجة إلى توفير مصادر مائية خلال هذه المدة”.

ودعا إلى التريث بهذه الاتفاقية وإيجاد حلول بديلة، خاصة وأن جاحة إسرائيل للطاقة لا تتعدى أكثر من 2% وهذا الملف ليس بكافيا للضغط عليها”.

** النائب نواف الخوالدة

وقال النائب نواف الخوالدة، إن على الحكومة كان قبل الشروع في توقيع اتفاق النوايا، استثمار مياه الديسي وتعزيز الاتفاق مع السعودية حول ذلك.

وبين أن على الحكومة جر كميات اضافية من مياه نهر الأردن، ونهر اليرموك.

وأوضح أنه كان الأجدر بالحكومة الذهاب لحلول بديلة عن اتفاق النوايا بين الأردن واسرائيل.

** النائب صالح العرموطي

من جهته، قال النائب صالح العرموطي، الاحتلال يعادي الأردن في تصريحات مسؤوليه وتصرفاته وأفعاله.

وأوضح أن مياه العقبة المحلاة والناقل الوطني تكفي احتياجات الأردن من المياه.

واعتبر أن اتفاق النوايا في غاية الخطورة، مشيراً إلى أن اسرائيل لا تلتزم باتفاقياتها مع الآخرين.

وأشار إلى أن على الحكومة توضيع المراسلات التي جرت قبل توقيع اتفاق النوايا.

وطالب بحجب الثقة عن الحكومة لتوقيعها اتفاقيات مع الاحتلال.

** النائب عبد السلام ذيابات

وقال النائب عبد السلام ذيابات، إنه لا يستطيع أحد المزاودة على مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية.

وعبر عن رفضه للاتفلاق مع الاحتلال بشأن تزويد الاردن بالمياه مقابل الطاقة.

** النائب ينال فريحات

وأعرب النائب ينال فريحات عن غضبه من توقيع اتفاق النوايا بين الحكومة الأردنية وإسرائيل ودولة الإمارات.

وقال خلال مناقشة إعلان النوايا، إن تصريحات الحكومة ستكون منطقية لو كانت الاتفاقية مع دولة عربية، مضيفا “أين النكبة والنكسة واحتلال القدس وشهداء الجيش العربي؟”.

وأكد أن السبب من وجود اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل هي لوقف الحرب، و”اتفاقيات السلام لا تحول العدو إلى صديق”.

وشدد أنه على مجلس النواب أن يجبر الحكومة على الرجوع عن إعلان النوايا، محذرا من وجود مذكرتين نيابيتين لطرح الثقة بالحكومة والوزير، وإلا “فالنزول إلى الشارع”.

** النائب جعفر الربابعة

بدوره، دعا النائب جعفر الربابعة، الحكومة إلى الضغط على إسرائيل “لإعطائنا حصتنا من الماء النصوص عليها في معاهدة وادي عربة، في فصل الصيف وليس بالشتاء”.

وأكد رفضه لاتفاقية المياه مقابل الطاقة جملة وتفصيلا، متسائلا “ماذا بعد اتفاقية الماء والغاز؟”.

** النائب محمد الجرادات

النائب محمد الجرادات، تساءل عن عدم التفات الحكومة إلى إرادة الشعب رغم رفضهم لهذه الاتفاقية، مضيفا أن “عدم التفاتها لهذه الإرادة يعني أنها سترهن الشعب للعدو”.

وقال “ستمضي الحكومة للتوقيع على الاتفاقية دون الالتفات للشعب وممثليهم من النواب، والسبب أننا “الطرف الضعيف أمامهم إسرائيل”.

** النائب أندريه الحواري

وقال النائب أندريه الحواري، إن اتفاق النوايا غير مجد اقتصاديا، من حيث تبادل الطاقة الخضراء بالمياه.

وأشار إلى أن اسرائيل تريد حل مشاكلها البيئية عبر هذا الاتفاق.

** النائب عيد النعيمات

واعتبر النائب عيد النعيمات، أن الحكومة بارعة بتجاهل متطلبات الشعب، وأنها لا تستطيع ترتيب الأولويات نحو معالجة الاختلالات التي خلفتها الحكومات المتعاقبة.

وقال إن على الحكومة تصويب الأوضاع الاقتصادية ومشاكل البطالة والنمو، وأن المأمول أن تحدث الحكومة نجاحات يلمس المواطن إيجابياتها على أرض الواقع.

** النائب محمد الظهراوي

وقال النائب محمد الظهراوي، أن الأردنيين يعتذرون من الشهداء الذين سقطوا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخلل في تكرير الوزراء بالحكومات.

وتابع “نريد تحويل اتفاق النوايا لمفتي المملكة ليوضح رأيه فيه.

** النائب رائد الظهراوي

وقال النائب رائد الظهراوي، إن اتفاق النوايا يأتي في ظل خصوصية القضية الفلسطينية ودور الأردن المحوري.

وأشار إلى أن الأردن مستهدف من الاحتلال، ومن العديد من الدول.

وأكد أن النواب يرفضون هذه الاتفاقية أو النوايا مع الاحتلال للتزود بالمياه.

** النائب نضال الحياري

نضال الحياري استغرب عدم قيام الحكومات المتعاقبة ببناء سدود كافية على الرغم من مناقشة قضية شح المياه منذ نحو 30 عاما.

وأشار إلى أن مياه الشتاء تذهب للبحر الميت وأن “إسرائيل يحجب المياه عنه”، مضيفا فقدنا المياه بالبحر الميت وسنفقد السياحة.

** النائب زهير السعيدين

قال النائب زهير السعيدين، إن جميع المعاهدات العربية لم تعترف بإسرائيل.

وتساءل عن الجدوى من انتاج الطاقة البديلة في اتفاق إعلان النوايا وخاصة أن الأردن يمتلك فائض كهربائي يتجاوز 2000 ميغاواط.

** النائب عدنان مشوقة

من جهته، قال النائب عدنان مشوقة، إن هذا الاتفاق اعتداء على السيادة الأردنية واعتداء على القطاع السيادي “المياه”.

وأشار إلى أن الشعب الأردني يرفض هذه الاتفاقية، لارتباطها بالاحتلال.

وأوضح أن الاتفاق يمس القطاعات الحيوية الأردنية المياه والطاقة، مضيفاً أنه كان الأجدر بالحكومة توفير بديل عن الاتفاقية.

** النائب زيد العتوم،

وقال النائب زيد العتوم، إنه لا أحد يستطيع المزوادة على الأردن فيما يتعلق بمواقفه الثابتة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا وجه للتشكيك بتلك المواقف.

وأضاف العتوم، أن المادة 6 من اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 نصت على تقسيم حصص المياه بين الجانبين، أي أن الملف ليس بالجديد.

وأشار إلى المشاكل المائية التي يعانيها الأردن وخاصة مع فشل الحكومات المتعاقبة؛ إذ لا يوجد أي حل لسد العجز المائي، وفق البيانات الرسمية.

وطلب العتوم إحالة اتفاق النوايا إلى لجنة المياه ولجنة والطاقة لإجراء دراسة مستضيفة؛ تمهيدا لتقديم توصيات إلى مجلس النواب.

** النائب محمد شطناوي

وقال النائب محمد شطناوي، إن الأردن مستمر بالدفاع عن القضية الفلسطيينة.

وأكد أن الاتفاقية تمس الامن الغذائية والمائي في الاردن، وهذه القطاعات لا يقبل المساس بها.

وأشار إلى أن الاحتلال لوث نهر الاردن، لكي لا يستفيد الاردن من مياهه.

وعبر عن رفضه لتوجه الحكومة نحو هذا الاتفاق مع الاحتلال.

** النائب سليمان القلاب

وقال النائب سليمان القلاب، إنه في كل مرة فان الاتفاق مع اسرائيل، تكون المرجعية سياسية.

وأوضح أن على الحكومة الوضوح بشكل أكبر بشأن الاتفاق.

** النائب خليل عطية

وأعلن النائب خليل عطية رفضه القاطع لاتفاقية إعلان النوايا؛ وذلك كون كل تطبيع يعتبر “خيانة”.

وقدم عطية، 11 مقترحا لمعالجة العجز المائي المتفاقم في الأردن، وتتمثل باستثمار الابار الجوفية في عدد من المحافظات إلى جانب الانتهاء من محطة التحلية في العقبة الواقعة على البحر الأحمر، فضلا عن واستئجار الابار الزراعية بدلا من ردمها، وخفض الفاقد المائي، وتدوير المياه الصناعية.

وكما قدم المقترحات في مذكرة نيابية، وجرى تسليمها لوزير المياه تحت القبة.

** النائب أحمد السراحنة

وأكد النائب أحمد السراحنة أن الموقف لا يحتاج لأية خطابات مع الإشارة إلى أنّ مجلس النواب يعتبر لسان الشعب الذي يقول على الدوام “لا” لكافة المعاهدات مع “الكيان”.

وأعرب عن رفضه لجميع العلاقات والاتفاقيات والمعاهدات مع إسرائيل.