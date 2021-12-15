وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خالد مشعل يصل بيروت

وصل رئيس حركة “حماس” في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قيادي من الحركة.

ووفق بيان لـ”حماس” تلقته “قدس برس”؛ فإن الزيارة تأتي في إطار المشاركة في أنشطة وفعاليات الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة، ولقاء الفلسطينيين في لبنان، ومناقشة قضاياهم.

وأضاف البيان أن الوفد القيادي سيلتقي عدداً من الشخصيات والمرجعيات الرسمية والمسؤولين في لبنان، بهدف البحث حول سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين “خلال هذه الظروف الصعبة”.

وبيّن أن “لقاءات مشعل ستشمل عدداً من المسؤولين الفلسطينيين والشخصيات والرموز الفلسطينية في لبنان، للبحث في الشأن الوطني العام، وتأكيد أهمية السلم الأهلي في المخيمات الفلسطينية، وتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين من خلال خطوات جادة وملموسة”.

وتأتي زيارة مشعل والوفد المرافق له، بعد أيام من حادث إطلاق النار على جنازة تشييع العضو في “حماس” الشهيد حمزة شاهين، الأحد الفائت، والذي أسفر عن استشهاد كل من محمد طه، وعمر السهلي، وحسين الأحمد.

واتهم مشاركون في الجنازة “عناصر من حركة فتح، بإطلاق النار على المشيعين، أثناء مرور الموكب الجنائزي من مكاتب للحركة مجاورة للمقبرة”.

وحمّلت “حماس” في بيان لها، الأحد الماضي، قيادة السلطة في رام الله، وأجهزتها الأمنية في لبنان، المسؤولية الكاملة “عن جريمة القتل والاغتيال المتعمد”، مطالبة بـ”تسليم القتلة للسلطات اللبنانية، وإحالتهم للعدالة، وكل من له علاقة بالمجزرة”.

وأحدثت هذه الواقعة توتراً في العلاقة بين “حماس” و”فتح” وصل إلى حد إعلان الأخيرة في بيان أمس الثلاثاء، وقف “جميع أشكال التواصل والاتصال مع حركة حماس، على كافة المستويات، وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية”.