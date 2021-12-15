ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 30 وفاة و4341 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12078 والإصابات 1,024,032
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وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خالد مشعل يصل بيروت
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