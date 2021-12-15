وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة "إعلان النوايا" مع العدو الصهيوني
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..ورحل صاحب “أوراق الحلواني” الأديب مصطفى مرار
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