مجلس التعاون الخليجي ينوب عن اسرائيل في تحريض اللبنانيين على محاصرة حزب الله ومصادرة سلاحه!!!

دعا مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى منع “حزب الله” من العمليات الإرهابية، وتعزيز جيشه وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن المجلس “طالب لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.

وشددت القمة على “أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.

واستنكرت القمة، في الوقت ذاته، “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، قال أمس الثلاثاء، إن أمن دول الخليج العربية لا يتجزأ، وإن أي اعتداء على أي من البلدان الأعضاء يعد اعتداء على البقية.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.

وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.