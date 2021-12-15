مؤسسة الغذاء والدواء تنبّه مدخني الاراجيل الإلكترونية من اخطارها

أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أنها لم تجز سابقا أي سائل إلكتروني بنسبة نيكوتين تتجاوز (25 مغ/ مل)، مشيرة إلى أن أي منتجات تتجاوز هذه الحدود تعتبر مخالفة وغير مصرح بتداولها من قبل المؤسسة.

وحذر مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات من استخدام السائل غير المجاز كون نسب مكوناته قد تتجاوز النسب المسموحة، ما قد يعرّض صحة المدخن إلى الخطر.

ولفت مهيدات إلى أن كوادر الفنية المختصة في المؤسسة تجري الفحوصات المخبرية اللازمة لكافة المنتجات والتشغيلات الواردة إلى المملكة وفقا للمعايير العالمية الخاصة بالسائل والسجائر الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للمعايير.

وبين أن الحد الأعلى لتركيز النيكوتين في السائل الإلكتروني للسجائر والأراجيل الإلكترونية المجاز تداوله من قبل المؤسسة هو (20 مغ/ مل) بناء على دخول المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالسجائر الإلكترونية والسائل الالكتروني .

ويذكر أن الآلية القانونية لشراء السجائر والأرجيلة الإلكترونية تتطلب إبراز هوية المشتري الشخصية لضمان عدم وصولها إلى الفئة العمرية دون ١٩ عاما.