لجنة الأوبئة توصي بإعطاء الجرعة الثالثة بعد 3 أشهر من الثانية

أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة عدة توصيات، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الثلاثاء، بشأن المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوصت اللجنة بالموافقة على إعطاء مطعوم كورونا للراغبين من الفئة العمرية من عمر (5 – 11) عاما، دون أي إلزام بذلك.

كما أوصت اللجنة بإعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم لمن مضى 3 أشهر- على الأقل- على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، واعتماد فحص (بي سي آر) كل 72 ساعة لسائقي السيارات العمومي والشحن عبر المعابر الحدودية بشرط أن يُجرى الفحص في المملكة.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء، إن توصية إعطاء الجرعة الثالثة بعد مضي 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية جاءت بسبب فاعلية الجرعة الثالثة في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد “أوميكرون”.