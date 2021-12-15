قصة قصيرة.. أغنيــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــائر

عرض عليه بائع العصافير عصفورا صغيرا، كان يردد – بشكل دائم- أغنية وحيدة مليئة بالنشاز، تتحدث عن طائر غادر عشه ذات صباح على أن يعود لعشه – كما هى عادته – فى نهاية اليوم.. لكنه لم يعد.. انتظره في العش – أياما كثيرة- عصفور صغير كان ما يزال بيضة حين فارقه ولم يعد.. لذلك خرج من البيضة ولم يجد من يردد على مسامعه أغاني العصافير الصغيرة، ليحفظها بدوره ويرددها ككل عصافير الغابة.. فتعود أن يسمع أصوات الطبيعة ويقلدها.. فجعل نفسه رعدا، وهسيس ريح، وخرير ماء، ونقيق ضفدع وعواء ذئب ونقرات مطر على أوراق شجر… حتى ملت الطيور أفعاله وأصواته فطردته حتى أخر حدود الدنيا/ الغابة.

وهناك عاش وحيدا يردد أغنيته الوحيدة الحزينة عن الطائر الذى خرج.. حتى ألقته الأيام في شبكة الصياد، فأتى به – لبائع العصافير- في قفص من حديد، ليزيد لحنه حزنا يتشربه السامعون رغم النشاز.

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