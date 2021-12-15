فتح باب الالتحاق بوظيفة مشرف تربوي لتخصص معلم مجال

عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها البدء بقبول طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة مشرف تربوي من الحاصلين على شهادة البكالوريوس بتخصص معلم مجال ولجميع التخصصات.

وقالت مديرة ادارة الاشراف والتدريب في الوزارة، الدكتورة ختام عبابنة في تصريح لوكالة (بترا) إن استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم لوظيفة مشرف تربوي سيستمر حتى يوم 3 آذار من العام المقبل.

واشارت الى ان جميع المتقدمين من الكوادر التدريسية ممن يحملون درجة البكالوريوس، إضافة الى الدبلوم العالي كحد ادنى لقبول الطلب في تخصصات معلم مجال سوف يخضعون الى التنافس ويتم الاختيار حسب الحاجة وحسب الامكانات التي يتمتع بها المتقدم، موضحة ان المتقدمين يخضعون لشروط الوثيقة الإشرافية التي يتم اعتمادها لجميع تخصصات المشرفين التربويين.

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