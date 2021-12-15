ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 30 وفاة و4341 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12078 والإصابات 1,024,032

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 وفاة و4341 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12078 وفاة و1024032 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 8.42 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 65042 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 206 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 162 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1321 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 33 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 52 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 28 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 22 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 4665 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 946912 حالة.

كما أشار إلى إجراء 51529 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12891182 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4252545 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3840723 شخصا.