خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 24 وفاة و4402 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12048 والإصابات 1,019,691
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جرينتش+2 09:28
القوات المسلحة تنفي إستهداف إسرائيليين على الحدود الأردنية
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