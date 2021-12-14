وزارة المياه تنهي الوثائق الفنية المتعلقة بمشروع الناقل الوطني

قالت وزارة المياه والري انه تنفيذا للتوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية بالإسراع باستكمال جميع الاجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة (300) مليون متر مكعب، فقد أنهت فرقها الفنية المختصة جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة – عمان).

واضافت الوزارة في بيان رسمي لها، ان جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم ارسالها يوم الخميس المقبل الى الائتلافات الخمس التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية، وتعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع ان يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.

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