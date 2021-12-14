مشعل يناشد السلطات السعودية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، المجاهد خالد مشعل، السلطات السعودية إلى الإفراج المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال مشعل في مقابلة متلفزة عبر قناةTRT عربي، إننا نطالب قيادة المملكة السعودية بأن تسارع في الإفراج عن المعتقلين السياسيين لأنهم “لم يضرّوا بالمملكة ولم يسيئوا لها، وكانوا يقيمون على أرض البلد السعودية، يخدمون البلد وأوفياء له، وكانوا يعملون لقضيتهم وفقاً للقانون وتحت سقف الدولة، بلا إساءة لأحد”.

وأكّد استمرار المساعي للإفراج عن معتقلي الحركة في المملكة العربية السعودية، منوها إلى أن الحركة تسعى من خلال التقارب العربي العربي والعربي الإسلامي ليكون لمعتقلينا مخرج كريم”.

ودعا مشعل السلطات السعودية إلى طي ملف معتقلي الحركة سريعًا “وأن يجد هؤلاء الإخوة فرصتهم للحرية بعيداً عن السجن”.

وفيما يتعلّق بقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أشار مشعل إلى أن “قضيتهم من العناوين المركزية عند الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية”.

وأوضح أنّ في سجون الاحتلال أكثر من 5 آلاف معتقل، نساءً ورجالاً وأطفالاً وكباراً، ومنهم المرضى، ومئات منهم محكومون بالأحكام المؤبدة.

وأكّد مشعل على أن قضية الأسرى على رأس أجندة قيادة المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية. وقال: “كما نجحنا في فرض التبادل عام 2011 في صفقة شاليط، سنُجبِر هذا الاحتلال على الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا بما نملك، وسنظلّ نواصل هذا المسار حتى يرى أبناؤنا وبناتنا حرياتهم وتُبيّض السجون، فهذه قضية وطنية بامتياز”.

وأردف “إذا كان الاحتلال يساوم ويتباطأ ويحاول الإفلات من هذا الاستحقاق، فسنجبره يوماً ما على اللجوء إلى التبادل”.

وفي سياق أخر، قال مشعل “إن تصنيف بريطانيا لحماس بالإرهاب خطيئة أخرى تصرّ أن تضيفها إلى خطيئتها الأولى في وعد بلفور بأن تضع حركة مجاهدة مقاومة على لائحة الإرهاب، حتى جناحها السياسي، وكل ذلك نفاق وممالأة للكيان الإسرائيلي”.

وأكد مشعل أن “حماس تقاتل المحتل الإسرائيلي على أرضها، وتحصر معركتها في الداخل الفلسطيني، وتقاتل الجنود المحتلين، وهي ليست حركة تقاتل في كل مكان”.

وختم ابو الوليد : “نحن أصحاب قضية وطنية، قضية تحرُّر وطني، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا ومقدساتنا ونقاوم المحتلّ الإسرائيلي، وهي مقاومة مشروعة في كل الشرائع السماوية والأرضية وفي القانون الدولي”.