بعد لقاء العار بابو ظبي.. ابن زايد يدوس على الحق الفلسطيني التاريخي، ويقبل دعوة بينيت لزيارة الكيان الاسرائيلي الغاصب
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جرينتش+2 12:22
لاحياء الذاكرة التلمورية ونشر الاتفاقات الابراهيمية.. “امير المؤمنين” يطلق حملة لاعادة ترميم مئات المواقع اليهودية بالمغرب
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