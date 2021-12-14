لاحياء الذاكرة التلمورية ونشر الاتفاقات الابراهيمية.. “امير المؤمنين” يطلق حملة لاعادة ترميم مئات المواقع اليهودية بالمغرب

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا خطة لترميم مئات المواقع اليهودية في المملكة، وذلك بالتزامن مع استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وفقا لما جاء في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

ومن المتوقع ان يتم في اطار هذه الخطة ترميم مئات الكُنُس،و المقابر والمواقع التراثية اليهودية الواقعة في عدد من المدن المغربية،

كما قرر العاهل المغربي إعادة الاسماء الاصلية لعدد من الأحياء اليهودية، في اطار الخطة حيث سيتم ترميم المقبرة اليهودية الواقعة في مدينة فاس والتي تضم 13 الف قبر يهودي.

وقد اعرب قادة في اسرائيل عن شكرهم تقديرهم الكبيرين لمبادرة العاهل المغربي.

وكان قد سبق ان تم افتتاح عدد من المتاحف اليهودية في المغرب وغير ذلك، على ضوء الاهتمام المتزايد بالحفاظ على الذاكرة والتراث اليهودي المغربي.

يشار الى ان يوم الجمعة الماضي قد صادف مرور عام على توقيع المغرب على الاتفافيات الابراهيمية.

وكان وزير احرب الاسرائيلي، بيني غاننس قد زار المملكة الشهر الماضي، ووقع خلال زيارته عددا من مذكرات التفاهم الامنية مع الوزير المكلف بادارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي.