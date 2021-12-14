في ذكرى وفاته.. “الزعيم” اعلن ان أحمد راتب يستحق الاوسكار/ فيديو

حلت، اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري، ذكرى وفاة الفنان المصري المعروف أحمد راتب، والذى يعد أحد أهم الفنانين الذين تركوا بصمة كبيرة في السينما والدراما المصرية، لما يتمتع به من موهبة كبيرة جعلته مشاركا في العديد من الأفلام ، لعل أبرزها مع الزعيم عادل إمام.

فقد استعان عادل إمام بالفنان أحمد راتب فى غالبية أعماله المسرحية والسينمائية، حتى وصل عدد الأفلام التى جمعتهما ما يقرب من 19 فيلماً، ومسرحية واحدة، ومسلسل واحد، وكان ختام التعاون بينهما، هو “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015، وتعد كافة الأعمال بينهما علامة بارزة في تاريخ الفن المصرى.

وفى فيديو مسجل للفنان الكبير عادل إمام ، عرض خلال لقاء الفنان أحمد راتب أثناء استضافته مع الإعلامية والفنانة صفاء أبو السعود، قال الزعيم خلال اللقاء: “أول مرة اتعامل مع أحمد راتب كان في فيلم قاتل مقتلش حد وهو كان دور ظريف جدا، وبعد كده عمل أدوار كتير متنوعة معايا ومقدرش أقول على كل الأدوار ولكن ممكن أذكر منها”.

وأضاف عادل إمام، بعتبر فيلم “واحدة بواحدة” بطولة سينمائية للفنان أحمد راتب وزى ما أنا بطل هو كمان بطل، وأحمد راتب لما اشتغل معايا في فيلم “الإرهاب والكباب”، يا ريت تشوفوا مشهد ماسح الأحذية وهو بيتكلم عن مفهوم العدالة، أحمد راتب يستحق أوسكار في هذا المشهد”.

وروى الزعيم عادل إمام موقفا جمعه بالفنان أحمد راتب أثناء تصوير فيلم “بخيت وعديلة” الجزء الأول، قائلا، حصلت حادثة أثناء تصويرنا لفيلم “بخيت وعديلة”، المفروض في مشهد هنعدى من غرفة النوم وننط من البلكونة وفى نفس الوقت مصطفى متولى هيضرب أحمد راتب بوكس، وانا في صالة سمعت حاجة طرقعت جامد وقلت شكل البوكس جه فعلا في مناخيره، وفعلا مناخير أحمد راتب اتكسرت ولغينا التصوير واخدته على أقرب مستشفى، وانا مدخل احمد راتب المستشفى مسك فى ايدى وقالى متسبنيش، وانا كده كده مكنتش هاسيبه.

وتابع عادل إمام: “قلت لمدير المستشفى عاوز أكبر دكتور تجميل في مصر لأن ده ممثل مينفعش وشه يتشوه، وجه الدكتور وواخدينه على العمليات وقاله انا هاظبطلك مناخيرك فرد عليه أحمد راتب انا مش عاوز مناخيرى حلوة أنا عاوزها زى ما كانت، وكل ده عشان يحافظ على شكله اللى الناس عرفته”.