فيلم أميرة والأيدي الصهيونية القذرة

بعد لقاء العار بابو ظبي.. ابن زايد يدوس على الحق الفلسطيني التاريخي، ويقبل دعوة بينيت لزيارة الكيان الاسرائيلي الغاصب
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