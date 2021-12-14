خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 24 وفاة و4402 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12048 والإصابات 1,019,691

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 24 وفاة و4402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12048 وفاة و1019691 إصابة.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 71ر8 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 65748 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 179، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 159، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1308 حالات.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 33 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 54 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 44 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 23 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5047 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 941895 حالة.

كما أشار إلى إجراء 50513 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12839653 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4245889 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3834486 شخصا.

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