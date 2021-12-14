خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 24 وفاة و4402 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12048 والإصابات 1,019,691
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حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً للاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” الكردية في ريف القامشلي ويجبره على التراجع/ فيديو
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