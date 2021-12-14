حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً للاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” الكردية في ريف القامشلي ويجبره على التراجع/ فيديو

الحسكة – سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري، اليوم الثلاثاء، رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي في قرية تل الدهب بريف القامشلي الجنوبي، ومنعه من المرور عبر القرية وأجبره على التراجع.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن “حاجزاً للجيش العربي السوري اعترض رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، ترافقها سيارات تابعة لميليشيا “قسد” الكردية المرتبطة بها حاولت المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلي الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع”.

وقد اعترض أهالي المتينية بريف القامشلي الجنوبي الشرقي يوم السبت الفائت رتل آليات لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من المرور عبر القرية، بعد رشقه بالحجارة وتكسير زجاج أحد العربات وأجبروه على التراجع.