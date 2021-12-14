بعد لقاء العار بابو ظبي.. ابن زايد يدوس على الحق الفلسطيني التاريخي، ويقبل دعوة بينيت لزيارة الكيان الاسرائيلي الغاصب

قبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ “محمد بن زايد” دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” لزيارة الأراضي المحتلة، وفقا لما أعلن عنه مكتب الأخير، مساء امس الإثنين.

وذكر مكتب “بينيت” أنه غادر الإمارات التي كان يزورها ،يومي الأحد والإثنين، حيث وجه دعوة إلى “بن زايد” لزيارة إسرائيل، مضيفا أن ولي عهد أبوظبي وافق على ذلك.

وقال “بينيت”، في كلمة مصورة قبل أن يعود إلى تل أبيب: “أختتم زيارة بالغة الأهمية إلى الإمارات.. أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على الاستقبال بحفاوة خاصة وعلى المحادثات العميقة والصادقة والجوهرية”.

وتابع: “تحدثنا خلال اليوم عن قوة للبلدين، إن هدفنا هو توسيع العلاقات بحيث لا يكون هناك سلام بين القادة فحسب، بل أيضا بين الشعوب.

ووصل “بينيت”، مساء الأحد، إلى الإمارات، في أول زيارة يجريها رئيس وزراء إسرائيلي إلى هناك على الإطلاق.

وبحث “بن زايد” و”بينيت”، حسب وكالة “وام” الإماراتية الرسمية، مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار “اتفاق إبراهام” الذي وقعه الطرفان في العام الماضي.

والأسبوع الماضي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” (رسمية) أن “بن زايد” دعا الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ”، خلال اتصال هاتفي، لزيارة الإمارات.

وسبق أن دعا “بن زايد”، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “بينيت” في اتصال هاتفي أيضا، إلى زيارة الإمارات.

وكانت الإمارات، العام الماضي، أول دولة خليجية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين، ثم المغرب والسودان.

وقد قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ومع ذلك، افتتحت الإمارات سفارتها بتل أبيب في يوليو/تموز الماضي، كما افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” سفارة إسرائيل في أبوظبي وقنصليتها في دبي في يونيو/حزيران الماضي.