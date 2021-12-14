الانقلاب الشتوي يبدأ في الاردن مساء يوم الثلاثاء المقبل



قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن الانقلاب الشتوي للعام الحالي 2021 سيكون عند الساعة 5:59 مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 كانون الأول الحالي بتوقيت المملكة الشتوي.

وأوضح مجاهد، أن الشمس ستكون في هذا اليوم عامودية تماما على مدار الجدي الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى انخفاض تصله جنوب خط الاستواء خلال العام،

واعتبارا من هذا اليوم يبدأ فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتبدأ أربعينية الشتاء،

ويستمر الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 88 يوما و23 ساعة، بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (انقلاب صيفي) حيث يستمر 93 يوما.