الاتّحاد العام للأدباء الفلسطينيّين– الكرمل48 ينتخب هيئاته القيادية

عقد الاتّحاد العام للأدباء يوم 11 كانون الأوّل 2021 مؤتمره الوحدويّ الأوّل في مدينة شفاعمرو، بعد أن كانت أطلقت الحركة الثقافيّة في ال48 أوائل العام 2019 الوحدة في صفوفها. وقد انتخب المؤتمر هيئاته؛ الأمانة العامة، والمراقبة، والأمين العام والنائب.

وقد جرت عمليّة تصويت سريّة شارك فيها 141 عضوًا من أعضاء الاتّحاد ال-186 عضوّا، وبأغلبيّة كبيرة فاقت الثلثين، رفض المؤتمر التحفّظات جميعها وتبنّى اقتراح لجنة الصياغة ليصير النظام الداخلي \ الدستور للاتّحاد للأربع سنوات القادمة. ومن التعديلات في اسم الاتّحاد مثلًا استبدلت: كلمة “الأدباء” ب-“الكتّاب” ليصير الاسم: “الاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيّين – الكرمل48”.

عمليّة التصويت السريّ جرت في ثلاثة صناديق رئسها كلّ من؛ فيّاض هيبي، عبد القادر عرباسي وزاهر بولس، وقد أسفرت نتائجها عن فوز جهاد بلعوم بموقع نائب الأمين العام بأكثريّة كبيرة، إذ جرى التصويت السريّ عليه رغم كونه مرشّحا وحيدًا. وأسفرت عن فوز الكاتب سعيد نفّاع بموقع الأمين العام. وفاز في عضويّة لجنة المراقبة الأخوة؛ حسن عبّادي، ياسين مصطفى بكري، عبد الخالق أسدي، أمين زيد الكيلاني، جهاد عقل، يوسف بشارة وعبد الله نمر بدير.

وأمّا أعضاء الأمانة ال-26 (إذ لم يُحسم بعد الموقع 27) فهم: ميساء الصحّ، حسين ياسين، فهيم أبو ركن، عناد جابر، فتحي فوراني، جهاد بلعوم، محمّد علي سعيد، زياد شليوط، أسامة ملحم، زاهر بولس، مفلح طبعوني، نبيل طنّوس، فوز فرنسيس، علي هيبي، سامي مهنّا، فردوس حبيب الله، عبد القادر عرباسي، ناظم حسّون، سعيد نفّاع، أحمد الخطيب، أسمهان خلايلة، خالديّة أبو جبل، مصطفى عبد الفتّاح، محمّد هيبي ومفيد صيداوي. هذا ومن المقرّر أن تجتمع لجنة المراقبة ولجنة الانتخابات يوم 19.12.21 لتحسما في الموقع 27.

وهذا وفي النهاية قرأ ممثّل لجنة الانتخابات الاستاذ زياد شليوط نتائج الانتخابات، واختتم عضو الرئاسة الأخ سامي مهنّا المؤتمر بكلمة أشاد فيه بما تحقّق في مسيرة وحدتنا والتي توجّها وثبّتها المؤتمر.

التواصل: سعيد نفّاع 7208450-050