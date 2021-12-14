اصابة رجلي أمن أثناء توقيف مركبة وتفتيشها في عمان

صرح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إنه تم توقيف مركبة، مساء يوم أمس الاثنين، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة أحد الأشخاص ممن كانوا في المركبة.

وبين أنه تم فتح تحقيق بالحادثة، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن الشائعات وعدم الزج بأسماء شخصيات عامة لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل، حيث سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون.

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