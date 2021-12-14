أجواء لطيفة نهار اليوم الثلاثاء وحالة عدم استقرار تبدأ تدريجيًا في المساء

تكون الأجواء نهار اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة ليلًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتحول الاجواء الى باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً مع ساعات الليل الاولى الى المناطق الوسطى وجنوب غرب المملكة، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الغربية قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، وتبقى هناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتكون الأجواء الخميس، غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وفي ساعات المساء والليل تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 20 – 7، وفي مناطق البادية 21 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 18، وفي البحر الميت 26 – 17، وفي خليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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