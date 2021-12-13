هكذا كانت العلاقة بين كوكب الشرق وجارة القمر

أسطورتان من أساطير الغناء العربي، لكل منهما عشاق بالملايين، هما “كوكب الشرق” أم كلثوم، و”جارة القمر” فيروز، ورغم مرور الزمن إلا أن الجمهور ما زال يستمع إلى صوتيهما بشغف ولهفة.

لكن مع كل صورة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى تجمع بين أم كلثوم وفيروز، تنهال التساؤلات حول العلاقة التي ربطتهما.. هل كانت علاقة تنافسية حقا رغم المجاملات والابتسامات، أم كانت العلاقة ودية فعلا والابتسامات صادقة ونابعة من القلب، خاصة أن هناك العديد من الصور التي تجمع بين اميرتي الغناء العربى، أم كلثوم وفيروز.

من يظن أن الوضع بين كوكب الشرق وجارة القمر كان تنافسيًا، هو لا يعرف الحقيقة، فعلى عكس ما يتوقعه البعض، كانت علاقتهما مبنية على الود والحب والاحترام ورسالة الفن الهادف، وقد سبق للموسيقار محمد عبد الوهاب ان قال ان المنافسة صعبة بين صوت الأرض وصوت السماء، وفي أحد الحوارات الصحفية، قالت أم كلثوم عن فيروز أن صوتها فريد، مؤكدة أنها محبوبة في مصر، مثلما يحبها المستمعون في لبنان وفي كل البلاد العربية.

كذلك صرحت جارة القمر فيروز فى العديد من لقاءاتها بأنها تحب أم كلثوم وتعشق صوتها المميز وتتعلم منها الكثير، خاصة وأن رأى أم كلثوم كان داعمة لها طوال الوقت.

وتقول الإعلامية اللبنانية الكبيرة، ريما نجيم، إن علاقة صداقة قوية ربطت بين وجهي الغناء العربي فيروز وأم كلثوم بعيدا عن الأضواء، حيث كانتا تستأنسان ببعضهما، يحبان بعضهما جدا كعلاقة الأم بأبنتها، فكانت أم كلثوم دائمة النصح لفيروز، وهذا ما قاله المقربون من النجمتين أيضًا، على الرغم من أن بعض الناس يعتقدون عكس ذلك تمامًا حتي هذه اللحظة.

وهناك العديد من الصور التى تجمع كوكب الشرق وجارة القمر وهما تتبادلان الحديث فيها وتجلسان لإلتقاط الصور وعلى وجهيهما الابتسامة، ولكن أشهرها صورة تم التقاطها عندما كانت السيدة أم كلثوم في القاعة الرئيسية بفندق هيلتون، ووقتها التقت بالمطربة اللبنانية فيروز التي كانت تقيم بالفندق أثناء زيارتها لمصر لإحياء حفل غنائى بالقاهرة، وهنا حدث هذا اللقاء الهام الذي اتسم بالودية والعفوية، وبعد هذا اللقاء قالت فيروز: أم كلثوم تتمتع بشخصية قوية وجذابة لا تقاوم، وهي صاحبة صوت يتميز نبرة خاصة لا مثيل لها..