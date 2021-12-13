هام.. “مياهنا” توقف الضخ من محطة زي غدا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الاردن “مياهنا” عن توقف محطة مياه زي عن الضخ، يوم غد الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، لأغراض صيانة مغذيات الكهرباء المزودة لمنظومة محطة زي، إضافة إلى أعمال صيانة وقائية داخل المحطة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن توقف المحطة سيؤثر جزئياً على ضخ المياه لعدد محدود من مناطق العاصمة عمان والبلقاء، مؤكدة استمرار تشغيل مختلف المصادر الأخرى وبأقصى طاقتها الانتاجية.

واشارت الى ان المناطق التي سيتم شمولها بالقطع في العاصمة عمان، “الجندويل، الياسمين، البنيات، المقابلين، طبربور، حي الشهيد الجنوبي والشمالي، دير غبار، دابوق، الرابية، ام السماق (منطقة مجمع جبر)، وقرى بدر”.

وفي قصبة السلط، “البلد ، الميدان، طور النسور، الجدعة، جسر السلالم، سكن الممرضات، المنشية السفلى، واد الريح، نقب الدبور السفلي، البقعان، خلف الدفاع المدني عند مدرسة التميز، العامرية، ضاحية الزهور، الرابح، ابو القيقب شارع الثلاثين”، إضافة إلى مناطق، “الرميمين البلد، السحلولية السفلي، الديرة علان، سلعوف السفلي، جلعد المدللة، جلد الخربة، الوسية، ابوالشتول، بيوض الشمالية، الرواق، حقاوة”.

اما المناطق التي ستتأثر في لواء عين الباشا، هي مخيم البقعة (منطقة الكرامة)، عين الباشا (ام صفاتين، حي الامير علي، ام عليقة ) موبص ( ام زعرورة ) السليحي – الحي الشرقي، سلحوب، منطقة النبعة، الجعيدية الغربية، الجعيدية الشرقية، ام انجاصة القديم، المضمار خلف المخابرات، منطقة الخرابشة، واسكان العراقية.

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