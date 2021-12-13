منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني.. ما هو الثمن؟

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في عمّان شيري كارلين، اليوم الاثنين، اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة 597 مليون دولار أميركي، كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021، البالغة 1.2 مليار دولار.

وأوضح الشريدة أنه بموجب الاتفاقية الأولى، ستحوّل الحكومة الأميركية الدفعة الثانية من منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة وقيمتها 245 مليون دولار، وهي الدفعة الأخيرة من منحة الدعم النقدي المباشر السنوية إلى الأردن للعام الحالي والبالغة 845 مليون دولار.

وأكد الشريدة أهمية منحة الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الأردني؛ مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.

ووفق الوزير، تحدّد الاتفاقية الثانية، وهي اتفاقية المساعدات التنموية، كيفية إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، منح بقيمة 352 مليون دولار ستوجه للمساعدة في تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني، ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للأردن، الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين.

وأكد الوزير أن الاتفاقيتين اللتين وقعهما البلدان تعكسان الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقات الأردنية- الأميركية العميقة، وتقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها الملك في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.

ووصف العلاقات الأردنية –الأميركية بأنها تاريخية واستراتيجية تغطي المجالات السياسية والاقتصادية وتزداد نموا وتترسخ وفق منهجية تخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأوضح الوزير تطلع الحكومة الأردنية للمزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تعملان حاليا على “إبرام مذكرة تفاهم” جديدة بشأن المساعدات الخارجية للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023، لدعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية الوطنية بما فيها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023.