لقاء العار.. ابن زايد يلتقي رئيس وزراء العدو "لدفع علاقات التعاون بين البلدين نحو المزيد من الخطوات الإيجابية"/ فيديو
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منح أميركية بـ 597 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني.. ما هو الثمن؟
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