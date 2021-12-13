مجلس النواب يصوت على تحويل وزير المياه السابق لهيئة النزاهة

عمان 13 كانون الأول (بترا) صوت مجلس النواب خلال الجلسة الرقابية التي عقدها اليوم الاثنين، على مقترح تقدم به رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، بتحويل وزير المياه والري السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لورود مخالفات متعلقة بتعيين موظفين على بند شراء الخدمات في الوزارة.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة لن تتستر على أي قضية أو شبهة فساد أو فاسد وهذا نهج الحكومة وما تعهدت به.

جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، حيث أشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستقوم بتزويد النائب محمد عناد الفايز الذي وجه سؤالا لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة وتزويده بالوثائق خلال أيام.

وبين أن العقد شريعة المتعاقدين واغلب الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة تضمنت شروطا جزائية كبيرة، وقد يكون فيها جانب من الإجحاف، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات يترتب عليها تحكيم دولي، وإذا ما خسرها الأردن فسيترتب عليه خسائر مالية كبيرة.

من جهته، أعلن النائب الفايز تأجيل قراره حول السؤال لحين ورود الوثائق المطلوبة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أبدى رغبته بلقاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لإطلاعها على تفاصيل وخطط واستراتيجيات ورؤية الوزارة حول ملف الطاقة.