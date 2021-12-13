لقاء العار.. ابن زايد يلتقي رئيس وزراء العدو "لدفع علاقات التعاون بين البلدين نحو المزيد من الخطوات الإيجابية"/ فيديو
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مجلس النواب يصوت على تحويل وزير المياه السابق لهيئة النزاهة
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