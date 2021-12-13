لقاء العار.. ابن زايد يلتقي رئيس وزراء العدو “لدفع علاقات التعاون بين البلدين نحو المزيد من الخطوات الإيجابية”/ فيديو

استقبل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يقوم بزيارة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي بهذا المستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وأعرب بن زايد عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة “في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحث بن زايد مع بينيت “مسارات التعاون الثنائي، وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية”.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها معرض “إكسبو 2020 دبي” خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول.

وأكد بن زايد خلال اللقاء أن “نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها يرتكز على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب”.

وأعرب عن أمله في أن “يعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن “هذه المنطقة، أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة”.

من جانبه أعرب بينيت عن “سعادته” بزيارته الأولى إلى الإمارات ولقائه بن زايد، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقا من اتفاق إبراهيم للسلام.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء “مواصلة دعم علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة”.

وأشارا إلى “أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء”، وفقا لـ وام.

ومن جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيبحث موضوع إيران والمسائل الثنائية، خلال لقاء تاريخي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الاثنين.

وأضاف أمير حايك، السفير الإسرائيلي في أبوظبي: “أعتقد أنه لن يكون سرا أن هذا الموضوع (إيران) سيتم تناوله بالتأكيد”، في اجتماع بينيت مع بن زايد.

وامتنع حايك عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بإيران. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي في مقابلة: “رئيس الوزراء لم يأت إلى هنا فقط لتناول المسألة الإيرانية”.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، إن من المتوقع أن يطلع بينيت بن زايد على معلومات استخباراتية فيما يتعلق بفصائل مسلحة تدعمها إيران، وطائرات مسيرة تزودها بها في المنطقة.