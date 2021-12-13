ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 41 وفاة و3897 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11982 والإصابات 1,010,033
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قوات الاحتلال تعتقل القيادي في “حماس” الشيخ حسن يوسف
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