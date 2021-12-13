قوات الاحتلال تعتقل القيادي في “حماس” الشيخ حسن يوسف

رام الله – اعتقلت قوة من جيش الاحتلال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، من رام الله فجر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ونقلته إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

ولم يمض على الإفراج عن الشيخ حسن يوسف من سجون الاحتلال سوى بضعة أسابيع.

وقضى الشيخ أكثر من 21 سنة في السجون، حيث لا يمضي في الحرية سوى شهور حتى تعود قوات الاحتلال لاعتقاله.

ويأتي اعتقال الشيخ في سياق حملة مكثفة شنتها قوات الاحتلال على عناصر ومناصري حركة حماس في الضفة المحتلة، حيث اعتقلت عدداً منهم، واقتحمت منازل عدد منهم ووجهت لهم تهديدات بعدم المشاركة في ذكرى انطلاقة الحركة.