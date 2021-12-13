خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس.. استشهاد الشاب جميل الكيال عند منتصف الليلة الماضية/ فيديو

نابلس – وكالات

استشهد الشاب جميل الكيال (31 عاما) برصاص قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عند منتصف الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان أن اشتباكًا مسلحًا اندلع بين مقاومين وقوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المدينة من منطقة الطور، مما أدى إلى إصابة الشاب الكيال برصاصة في رأسه، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا في مستشفى نابلس التخصصي.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية ان قوة خاصة من المستعربين اقتحمت نابلس الليلة الماضية، واعتقلت مطلوباً داخل إحدى الشقق حيث عثر بحوزته على سلاح من طراز “كارلو”.

وقالت الصحيفة ان القوة الخاصة ترافقها قوة عسكرية أنهت عمليتها وكانت في طريقها الى خارج المدينة عندما ألقيت عبوات ناسفة تجاه الجنود من مسافة قريبة، ما عرض حياتهم للخطر حيث أطلق الجنود النار فقتلوا فلسطينيا وأصابوا آخر.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، باستشهاد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه بعد عدة محاولات إنعاش أجرتها الطواقم الطبية ، مضيفا أن شابين آخرين أصيبا جراء دعسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة قبل استشهاد كيال، حيث بقي ملقى على الأرض بعد إصابته بالرصاص.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شارع رأس العين وشارع الباشا، وسمعت أصوات طلقات كثيفة للنيران.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين في المدينة.

https://www.facebook.com/watch/?v=480744946776368

https://www.facebook.com/watch/?v=451333573168425

#عاجل | اشتباك مسلح بين شبان وقوات #الاحتلال بمخيم العين في نابلس. pic.twitter.com/asFDahrG5R — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 12, 2021