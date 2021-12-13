تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 42 وفاة و5256 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12024 والإصابات 1,015,289
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“تاجر الموت” نتنياهو يرتعد هلعاً وينفجر غضباً بعد رفع الحراسة عن اسرته
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