بمشاركة ايران والسعودية.. اختتام جلسة حوارية بعمان حول أمن الخليج

عمان 13 كانون الأول (بترا)- اختتمت في عمان، جلسة حوار حول أمن الخليج بمشاركة أكاديميين وخبراء من عدة دول، بما فيها السعودية وإيران، نظمها المعهد العربي لدراسات الأمن الذي يعد منتدى فكريا إقليميا.

وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد ومقره عمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.

وقال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.

يذكر أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعد من المؤسسات البحثية المستقلة وغير الرسمية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.

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