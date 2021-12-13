تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 42 وفاة و5256 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12024 والإصابات 1,015,289
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“العمل الإسلامي”: تصنيف الأردن كدولة “قمعية” يكشف حجم التغول الأمني
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