لقاء العار.. ابن زايد يلتقي رئيس وزراء العدو "لدفع علاقات التعاون بين البلدين نحو المزيد من الخطوات الإيجابية"/ فيديو
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الصناعة: المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير بسعر 32 قرشا
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