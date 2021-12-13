لجنة التعليم النيابية تدعو لحل قضية المعلمين المحالين للاستيداع

أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، ضرورة أن يكون هناك حل لقضية المعلمين المحالين إلى الاستيداع، فضلا عن المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

وأضاف، خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين، لبحث أمور مهمة للمعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، داعية إلى اتخاذ قرار بهاتين القضيتين في اسرع وقت.

وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر .

ودعا الصرايرة إلى توسيع مظلة المستفيدين من المنح والقروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي للطلبة الجامعيين خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي للطلبة ولذويهم مطالبا بضرورة إعادة النظر برواتب المعلمين التقاعدية الذين تم إحالتهم إلى التقاعد قبل وبعد العام 2010.

بدورهم، دعا النواب: زهير السعيدين ومحمد الشطناوي وينال فريحات وفايزة عضيبات ومحمد أبو صعيليلك وخالد الشلول وعطا ابداح وآمال الشقران، إلى ضرورة إنصاف المعلمين الذين تمت احالتهم إلى التقاعد والاستيداع.

من جهته، قال عويس إن الوزارة شكلت لجنة اخيرا لدراسة ملفات المعلمين الذين تم احالتهم إلى التقاعد ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه سيتم بيان الرأي القانوني حول صرف رواتب المعلمين المحالين إلى الاستيداع بأثر رجعي .

وحول موضوع المنح والقروض الجامعية، بين عويس أنه تقدم 78 ألف طالب وطالبة بطلبات للحصول على قرض أو منحة، استوفى 71 ألفا منهم الشروط، مضيفا أنه سيتم قبول 45 ألف طلب فقط.

وأشار الى ان الطلبات تعبأ الكترونيا دون اي تدخل بشري ضمن نقاط واضحة ومعلنة للجميع، من المتوقع ان تعلن النتائج الأولية منتصف الشهر الحالي، فيما سيتم منح شهرا للاعتراض على النتائج للطلبة الذين لم يحصلوا على منحة أو قرض، مبينا أنه خاطب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لتوفير دعم مادي لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض.

من ناحيته، اوضح الناصر أنه عند تعيين الــ 1200 معلم ومعلمة تم ابلاغهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية نظرا لأن عمرهم تجاوز السن القانوني ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.

ولفت إلى أنه حتى في حال التمديد لهم لـمدة 5 سنوات فأنهم لن يستطيعوا الحصول على راتب تقاعدي نظرا لعدم إكمالهم عدد الاشتراكات المقررة وفق القانون.

على صعيد منفصل، طالب الصرايرة بحل جميع الملاحظات الواردة من عدد من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين، بينما وعد عويس بالنظر فيها.

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