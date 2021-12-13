استشهاد 3 مدنيين سوريين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي فجر اليوم شرق دير الزور

دير الزور – سانا

استشهد ثلاثة مدنيين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والاراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي خطفت، خلال مداهمتها المدينة، عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونفذت قوة مشاة للاحتلال الأمريكي في السابع من الشهر الجاري إنزالاً جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور، بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد”، وخطفت عددا من المدنيين كما أقدمت بعد ذلك على تدمير المنازل التي داهمتها.