ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 41 وفاة و3897 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11982 والإصابات 1,010,033
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أيام السبت المخصصة للتعويض عن أيام أجّلت للفصل الثاني “ستكون عن بعد”
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