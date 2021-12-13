أيام السبت المخصصة للتعويض عن أيام أجّلت للفصل الثاني “ستكون عن بعد”

اعلنت وزارة التربية والتعليم، إن دوام الطلبة في أيام السبت المخصصة لتعويض الطلبة عن أيام دراسية أرجأت إلى الفصل الدراسي الثاني “سيكون عن بعد”.

وقال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة محمد كنانة ،اليوم الاثنين، إنه “سيتم زيادة 4 أيام دراسية للطلبة وستكون خلال شهر شباط/ فبراير المقبل”، مشيرا إلى أن “دوام الطلبة سيكون عن بعد خلال هذه الأيام فقط”.

وأكد كنانة، أن “الوزارة متمسكة بالدوام الوجاهي خلال الفصل المقبل”.

وأوضح أن دوام الطلبة خلال أيام السبت؛ “لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول وأرجأت للفصل الثاني، وسيتم تعويض الطلبة عن المادة الدراسية التي فاتتهم”.

واضاف: “تعول وزارة التربية على فترة العطلة الشتوية التي تمتد لـ 30 يوما لتخفيف عدد الإصابات بكوورنا بين الطلبة”،

وأشار إلى أن تقديم موعد الامتحانات الجارية حاليا “لم يؤثر على عدد الأيام الدراسية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم وهي 195 يوما، حيث ستزيد الوزارة أيام الدراسة ليوم السبت لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول”.

وعن اللقاح الواقي من فيروس كورونا، أشار كنانة إلى أنه “لن يتم إجبار الطلبة على تلقيه”، لكنه دعا الطلبة لذلك، لافتا النظر إلى أنه “أفضل وسيلة للحماية من الفيروس”.

وأضاف أن “حملة تقديم لقاحات كورونا للطلاب التي تنفذها الوزارة نظرا لانعقاد الامتحانات حاليا، وسيتم استئنافها مع العطلة بين الفصلين الدراسيين”.