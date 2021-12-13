أجواء لطيفة اليوم الاثنين، وحالة عدم استقرار وزخات مطرية مساء الغد

تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء نهار يوم غدٍ الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة مع ساعات المساء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً في ساعات الليل إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، كما يحتمل في ساعات الليل أن تكون الهطولات في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة غزيرة أحياناً ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع بقاء فرصة ضعيفة أثناء النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ يوم الخميس، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً بوجه عام، وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 19، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.

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