ترامب يكشف ان نتنياهو وليس عباس هو الذي رفض صفقة القرن، واتجه للتطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان
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جرينتش+2 04:02
يسقط اردوغان.. آلاف الأتراك يتظاهرون وسط إسطنبول ضد غلاء الأسعار ويطالبون الحكومة بالاستقالة/ فيديو
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