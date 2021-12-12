وزارة الخارجية: لا مصابين او متضررين أردنيين في أعاصير أميركا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، أن مركز عمليات غرفة الطوارئ في الوزارة أو العاصمة الأمريكية واشنطن لم يبلغ عن أي إصابة أو تضرر لأي من أبناء جاليتنا الأردنية، إثر الأعاصير والعواصف المدمرة التي ضربت نحو 6 ولايات أمريكية.

وقال أبو الفول الأحد، إن غرفة عمليات الخارجية وسفارتنا في واشنطن على تواصل مستمر مع الجهات المعنية عن الكوارث والأزمات في أمريكا والتي بدورها ترصد اي بيانات حول هوية المتضررين من الاعاصير الصادرة من السلطات الامريكية.

وأهاب الناطق الرسمي بالمواطنين الأردنيين المقيمين في الولايات التي ضربها الإعصار بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية بهذا الخصوص، والتواصل في حالات الطوارئ على رقم الخط الساخن للسفارة الأردنية:

في واشنطن: 2022949522 أو رقم مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777.

يذكر أن عدة أعاصير وعواصف “عنيفة” ضربت ولايات إلينوي وميسوري وكنتاكي وتينيسي وميسيسيبي وأركانساس الأميركية يوم أمس السبت، وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات إضافة الى عدد من المفقودين، كما خلفت أضراراً ماديةً جسيمة