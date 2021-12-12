ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 41 وفاة و3897 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11982 والإصابات 1,010,033
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جرينتش+2 09:37
فتنة.. 4 وفيات من “حماس” في إطلاق نار خلال جنازة في مخيم بلبنان/ فيديو
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