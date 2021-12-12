انتقال وزارة الزراعة الى موقعها الجديد بداية العام المقبل

أعلنت وزارة الزراعة عن انتقالها للمبنى الجديد في طبربور مقابل مستشفى الملكة علياء العسكري، بداية العام المقبل.

وقال الوزير المهندس خالد الحنيفات، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاحد، إن المبنى الجديد لوزارة الزراعة مملوك لها ويخدم أهدافها، بعد أن مكثت في مبنى مستأجر منذ عام 1986 اي ما يقارب 35 عاما على دوار المدينة الرياضية، بإيجار سنوي وصل لنحو 423 ألف دينار سنويا وبواقع 1175 دينارا يوميا.

واشار الوزير، الى ان وجود الوزارة في مبنى مستأجر كان يمثل تحديا كبيرا، حيث ان الموقع الحالي لا يخدم المزارعين والمراجعين للوزارة من جميع أنحاء المملكة لعدم توفر مواقف للسيارات ووجود أزمة خانقة في المكان.

واضاف انه ومنذ 7 أشهر توجهت الوزارة إلى البحث عن مبنى دائم ومملوك لها، مبينا ان المبنى الجديد تعود ملكيته إلى بنك تنمية المدن والقرى، وانه تم البدء بالإجراءات الخاصة بتمويل شراء المبنى على نظام الاستئجار المنتهي بالتملك حيث ستدفع الوزارة نفس المبلغ السنوي على شكل قسط، بحيث يصبح المبنى البالغ مساحته ما يقارب 7000 متر ملكا للوزارة بعدها، وضمن أعوام قليلة ودون أي أثر إضافي على الخزينة وبنفس الأجرة السنوية وبكلفة تقدر بـ 7ر3 مليون دينار.

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