المبعوث الأممي “بيدرسون” : لمست لدى مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب انفتاحاً لبدء التواصل مع سوريا

دمشق – سبوتنيك

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه قد لمس خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين “إمكانية للبدء باستكشاف مقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سوريا”.

وكشف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، أنه قد استشف خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين وجود إمكانية لانفتاح بلادهم على التواصل مع سوريا.

وأضاف بيدرسون “لم يتم تحديد موعد للجولة القادمة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وسأتابع لقاءات اليوم مع رئيس الوفد الحكومي إلى اللجنة”.