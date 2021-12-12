القبض على قاتل شابة عربية بمنطقة الأشرفية في عمان

القت الأجهزة الأمنية القبض على قاتل شابة من جنسية عربية فجر أمس في منطقة الأشرفية بعمان .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان بلاغا ورد فجر يوم امس، بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الاشرفية، وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأضاف انه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين انه توارى عن الانظار منذ ارتكابه للجريمة.

وأكد انه تم مساء اليوم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.