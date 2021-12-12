الدغمي والشواربة يتوافقان حول مطالب موظفين في أمانة عمان

أفضى اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، اليوم الأحد، إلى جملة توافقات بخصوص قضية موظفي أمانة عمان العاملين في مراكز التحصيل الذين تم نقلهم اخيرا من أماكن عملهم في المحافظات إلى مقر الأمانة الرئيسي.

وشدد الدغمي في الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة والنائب الدكتور عمر الزيود، على وقوف مجلس النواب عبر لجانه الدائمة المختصة مع جميع المطالب العادلة للمواطنين انطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها في تحقيق رغبات وتطلعات المواطنين، مجدداً التأكيد أن أبواب المجلس ستكون مفتوحة للجميع وسيتم التعامل معها بكل جدية واحترام وتقدير.

وثمن الدغمي تجاوب أمين عمان مع مطالب الموظفين، لافتاً إلى أن من واجب الجميع اليوم التسابق نحو تحقيق تطلعات المواطنين والتخفيف من الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا.

بدورهما، أكد النائبان الطراونة والزيود، دعمهما لقضية موظفي الأمانة، داعين الشواربة إلى الاهتمام بقضية الموظفين بعناية ومراعاة أوضاعهم المعيشية المستجدة.

وقد تعهد رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، بإيجاد حلول سريعة لمطالب الموظفين ودراسة كل حالة وفق خصوصيتها وتقديم الحلول المرضية لها، لافتاً إلى أن قرار نقل الموظفين اداري وتنظيمي تبعا لتحويل وسائل الدفع لدى الأمانة إلكترونيا. بدورهم، ثمن موظفو أمانة عمان تعاون رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الإدارية والنائب الزيود مع مطالبهم، مؤكدين تقديرهم لاستجابة أمين عمان وتفهمه لمطالبهم خاصة قرار النقل الذي جاء في ظروف صعبة عليهم وعلى أسرهم تبعا للالتزامات المادية وتكاليف السكن والتنقل بين المحافظات والعاصمة.