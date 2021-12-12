ترامب يكشف ان نتنياهو وليس عباس هو الذي رفض صفقة القرن، واتجه للتطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان
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الدغمي والشواربة يتوافقان حول مطالب موظفين في أمانة عمان
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