ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 41 وفاة و3897 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11982 والإصابات 1,010,033

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 وفاة و3897 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11982 وفاة و 1010033 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 67ر10 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 66728 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 193 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 111 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1295 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 32 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 23 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5661 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 931323 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36527 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12733099 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4230296 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3819788 شخصا.

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