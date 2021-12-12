اجواء لطيفة اليوم الاحد وغدا، وعدم استقرار جوي مساء الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 21 – 10، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الاغوار الشمالية 26 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 20، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 19 درجة مئوية.

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