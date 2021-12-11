خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 24 وفاة و2708 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11941 والإصابات 1,006,136
أهم العناوين
جرينتش+2 06:06
وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية.. عباس وغانتس يبحثان خطة أمنية خطيرة لمواجهة المقاومة في الضفة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني