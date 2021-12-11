خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم السبت 24 وفاة و2708 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11941 والإصابات 1,006,136
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مجلس النواب يناقش اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” الأربعاء المقبل
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