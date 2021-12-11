مجلس النواب يناقش اتفاق “الماء مقابل الكهرباء” الأربعاء المقبل

ذكرت مصادر نيابية أن رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي قرر عقد جلسة لمناقشة مشروع اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، يوم الأربعاء القادم.

وأكدت المصادر ، اليوم السبت، أن جلسة يوم الإثنين القادمة ستستكمل مناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة بإجابة الحكومة عن 15 سؤالاً نيابياً.

وكان نواب قد احتجوا على حضور وزير المياه والري محمد النجار تحت قبة البرلمان، لانه كان ممثّلا عن الحكومة في إمشروع الاتفاق، مطالبين المجلس بطرده من البرلمان.

المجلس أكّد حينها وعبر رئيسه وممثلين عنه، أنهم التزموا بالنظام الداخلي، بعدم إمكانية إخراج أي وزير من تحت القبة، وأن للرئيس حق الاستجابة لطلب النواب بالمناقشة العامة خلال فترة 14 يوماً.