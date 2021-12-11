قبول طلبة الدورة التكميلية لأول مرة بالجامعات الأردنية الرسمية

قرر مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدها الخميس، الموافقة على قبول الطلبة الأردنيين الذين سيستكملون متطلبات النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية (2021) لأول مرة في الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

كما قرر المجلس الموافقة على تخصيص (10%) من المقاعد في كل تخصص/ جامعة في التخصصات المتاحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 للطلبة المعيدين (الطلبة الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة الأردنية/الدورة التكميلية (2021) لأغراض رفع المعدل)، وقبولهم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) في الدورة الصيفية (الدورة العامة) 2021 / 2022، وحسب الشواغر التي تنسب بها الجامعات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وأكد مجلس التعليم العالي على قراره السابق بأنه واعتباراً من العام الجامعي القادم (2022 / 2023) فإن الطلبة المعيدين (طلبة رفع المعدل) سيتم قبولهم ضمن فئة طلبة السنوات السابقة الذين تُخصص لهم السياسة العامة لقبول الطلبة نسبة (5%) من المقاعد فقط دون أن يتم زيادتها.