خطباء السعودية المُجنّدون لخدمة "الوهابية" يحملون بشدة على جماعات "الإخوان" و"السرورية" و"الأحباب".. لماذا الآن؟؟
أهم العناوين
جرينتش+2 01:50
بكين تصف الديمقراطية الأمريكية بأنها “سلاح دمار شامل تستخدمه الولايات المتحدة للتدخل في شؤون الدول الأخرى”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني